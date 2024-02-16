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Pfizer выплатила 93...

Pfizer выплатила 93 млн долларов для разрешения судебных исков о ее сговоре с Ranbaxy

16.02.2024
16:17
Владимир Заболотских
Pfizer урегулировала антимонопольные иски, которые подали оптовые поставщики лекарств. Компания обвинялась в сговоре с индийской Ranbaxy с целью сдерживания продаж недорогих аналогов препарата Lipitor.
Фото: Freepik

Pfizer достигла соглашения с оптовыми поставщиками лекарств, обвинившими компанию в монополизме и сговоре с производителем из Индии Ranbaxy. Стоимость урегулирования судебных исков составила 93 млн долл., пишет Reuters.

Как утверждается, Pfizer заключила договоренности с оптовыми фирмами с целью снижения продаж более доступных дженериков препарата Lipitor, используемого для снижения уровня холестерина в крови. По словам юристов, судопроизводство в отношении Ranbaxy все еще продолжается.

Pfizer также опубликовала заявление, в котором отвергла обвинения, назвав их «необоснованными ни с фактической, ни с юридической точек зрения». Производитель добавил, что заключенное соглашение представляет собой «справедливое, разумное и наиболее приемлемое разрешение этого судебного разбирательства».

Компания Sun Pharma, которая приобрела Ranbaxy в 2014 году, не прокомментировала ситуацию.

Lipitor впервые появился на рынке США в 1997 году. В течение первых 14 лет после регистрации препарат принес Pfizer более 130 млрд долл. Согласно заявлениям дистрибьюторов фармпродукции, американский фармгигант использовал недобросовестные методы для сохранения своих патентных прав на лекарственное средство, делая денежные перечисления в адрес Ranbaxy за задержку выпуска дженериковой версии Lipitor.

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