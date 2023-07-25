Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Pfizer заявила о...

Pfizer заявила о возможных перебоях в поставках после повредившего завод компании торнадо

25.07.2023
17:36
Николай Соколов
Pfizer сообщила о вероятных перебоях с поставками более чем 30 препаратов после того, как один из заводов компании сильно повредил торнадо.

Pfizer заявила о возможных перебоях с поставками более чем 30 препаратов после того, как на прошлой неделе торнадо повредил завод компании в Северной Каролине. Речь идет в том числе об инъекциях фентанила и анестезирующего лидокаина. Об этом сообщает Reuters.

В конце прошлой недели компания разослала по больницам письмо, в котором сообщила, что определила 64 различных состава из более чем 30 препаратов, которые производились на заводе. С их поставками могут произойти перебои, поэтому компания установила ограничения на их отпуск. 

На прошлой неделе торнадо повредил крупный фармацевтический завод Pfizer в городе Роки-Маунт в Северной Каролине. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что ветер разрушил склад, но производственные мощности пострадали не сильно.

Завод в Роки-Маунт — одно из крупнейших в мире предприятий по производству стерильных инъекционных препаратов. Он производит анестетики, обезболивающие и противоинфекционные препараты, которые предназначены для использования в больницах. Согласно сайту компании, почти 25% стерильных инъекционных препаратов Pfizer, используемых в больницах США, производятся на этом предприятии.

Старший директор по аптечной практике и качеству Американского общества фармацевтов системы здравоохранения (ASHP) Майкл Ганио заявил, что многих препаратов из списка Pfizer уже не хватает в больницах.

«Вполне вероятно, что больницы и системы здравоохранения уже начали справляться с этой нехваткой или разработали стратегии для ее решения, — отметил он. — Так что, надеюсь, влияние [перебоев] будет минимальным».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.