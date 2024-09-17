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«Планета здоровья» станет...

«Планета здоровья» станет соучредителем сети «Монастырёв.рф»

Эксклюзив
17.09.2024
15:12
Ольга Коберник
Сеть «Монастырёв.рф» достигла договоренностей с «Планетой здоровья» о стратегическом партнерстве. Подробностей владелец компании не привел, поскольку сделка еще не закрыта.
Фото: Ринат Васбеев

Сеть «Монастырёв.рф» нашла выход из кризисной ситуации. «Планета здоровья» станет стратегическим партнером компании, вложив свой капитал за большую долю акций сети. Эту информацию «ФВ» сообщил владелец компании Александр Монастырев.

«Компания стала нашими соучредителем и вошла капиталом. У нее будет более 70% акций сети «Монастырёв.рф». Подробности я пока раскрывать не могу, поскольку сделка еще не заключена», — рассказал он. «Планета здоровья» дала поручительство Сбербанку о выплате долга сети, после чего «Монастырёв.рф» сможет получать товары от поставщиков.

С августа Сбербанк и компания «Монастырёв.рф» ведут переговоры с потенциальными инвесторами. Сеть оказалась в сложном положении: из-за долгов перед дистрибьюторами поставки товара в аптеки были прекращены с 8 августа.

По словам Монастырева, совокупный долг сети «Монастырёв.рф» составил 3,1 млрд руб. В эту сумму входят задолженность Сбербанку по выплаченным банковским гарантиям (2,2 млрд руб.), долги поставщикам (850 млн руб.), налоговая задолженность.

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