«Платиновая унция» объявила финалистов номинации «Лонч года»

В короткий список вошли пять препаратов от пяти производителей: «Лекофен» (Novartis), «Мирамед» («Эвалар»), «Простатекс» («Герофарм»), «Риностейн» («Гротекс»), «Троксактив» (Teva)*.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяют представители научной общественности, авторитетные издания рынка фармакологии, генеральные директора фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры не могут голосовать за свою компанию, препарат или проект.

Награждение победителей состоится 20 апреля.

Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).

Подробная информация о «Платиновой унции», а также о возможности участия в церемонии награждения на сайте uncia.ru.

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