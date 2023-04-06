«Платиновая унция» объявила шорт-лист номинации «E-Commerce»

Номинация «E-Commerce» — новшество конкурса прошлого года. Решением экспертного совета «Платиновой унции» она пришла на смену номинации «Онлайн-сервис по продаже ЛС и товаров для здоровья» по итогам 2021 года. Первым победителем в «E-Commerce» стала «Аптека.Ру».

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяет экспертный совет премии. В него входят первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих отраслевых изданий.

Во время голосования эксперты ориентируются на данные аналитических компаний: AlphaResearch&Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и IpsosHealthcare.

Церемония награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля.

Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).

Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.