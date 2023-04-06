«Платиновая унция» объявила шорт-лист номинации «E-Commerce»
Онлайн-сервисы «Аптека.Ру», «Асна», «ЗдравСити», «Ригла» и «Еаптека» стали номинантами XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Они поборятся за победу в номинации «E-Commerce» по итогам 2022 года.
Номинация «E-Commerce» — новшество конкурса прошлого года. Решением экспертного совета «Платиновой унции» она пришла на смену номинации «Онлайн-сервис по продаже ЛС и товаров для здоровья» по итогам 2021 года. Первым победителем в «E-Commerce» стала «Аптека.Ру».
Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяет экспертный совет премии. В него входят первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих отраслевых изданий.
Во время голосования эксперты ориентируются на данные аналитических компаний: AlphaResearch&Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и IpsosHealthcare.
Церемония награждения победителей XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля.
Спонсором церемонии выступит компания «КвайссерФарма» (бренд «Доппельгерц»).
Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.
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