«Платиновая унция» представила финалистов по итогам 2023 года

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяет экспертный совет. В него входят представители научной общественности, авторитетные B2B-издания, гендиректора фармкомпаний.

Торжественная церемония награждения XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля. Во второй раз за всю историю вручения премии награждение пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным благотворительного фонда «Подсолнух».