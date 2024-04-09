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«Платиновая унция» представила...

«Платиновая унция» представила финалистов по итогам 2023 года

09.04.2024
11:52
Елена Григорьева
На итоговом заседании оргкомитета XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были представлены шорт-листы всех номинаций премии.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяет экспертный совет. В него входят представители научной общественности, авторитетные B2B-издания, гендиректора фармкомпаний.

Торжественная церемония награждения XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля. Во второй раз за всю историю вручения премии награждение пройдет в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Спонсором благотворительного проекта «Добрые дела» выступит компания «Квайссер Фарма». Проект реализуется «Платиновой унцией» на протяжении нескольких лет, он направлен на оказание помощи подопечным благотворительного фонда «Подсолнух».

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