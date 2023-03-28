«Платиновая унция» представила шорт-лист производителей ЛС в двух подноминациях

В этом году подноминация «Производитель года» (номинация «Компания года») скорректирована. Крупнейшие компании номинируются отдельно от нишевых и специализированных производителей. Это дает возможность последним продемонстрировать свои успехи.

Номинантами среди крупнейших производителей по итогам 2022 года стали: Bayer, «Биокад», «Отисифарм», Stada/«Нижфарм», «Фармстандарт»*.

Компании Bayer, «Биокад» и «Фармстандарт» в прошлом году также были среди номинантов. «Биокад» входит в шорт-лист премии второй год подряд, «Фармстандарт» — третий, Bayer — на протяжении последних пяти лет. Компании «Отисифарм» и Stada/«Нижфарм» вернулись в TOP5 претендентов после небольшого перерыва (год и два соответственно).

В подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС» на победу претендуют «Вертекс», «Герофарм», Ipsen, «Полисан», Recordati*.

Номинантов и победителей «Платиновой унции» определяет экспертный совет. В него входят представители научной общественности, авторитетные B2B-издания, генеральные директора фармацевтических компаний.

Торжественная церемония награждения XXIII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 20 апреля. Спонсором церемонии выступит компания «Квайссер Фарма» (бренд «Доппельгерц»).

Подробная информация о конкурсе на сайте uncia.ru.

*Номинанты представлены в алфавитном порядке.