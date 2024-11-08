Победа Трампа на выборах вызвала беспокойство в фармацевтической отрасли США

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США над Камалой Харрис вызвала неоднозначную реакцию в фармацевтической отрасли страны. Об этом пишет портал Fierce Pharma.

Аналитики подразделения Банка Монреаля BMO Capital Markets назвали избрание Трампа «сдержанно позитивной» новостью для фармсектора. По их мнению, Закон о снижении инфляции, принятый в 2022 году при администрации Джо Байдена, с большой вероятностью останется в прежних рамках, которые могли бы быть расширены в случае победы Харрис. Положения этого документа предусматривают принудительное снижение цен с 2026 года на десять рецептурных препаратов-бестселлеров, покрываемых государственной страховой программой Medicare.

Аналитики инвестбанка Jefferies считают маловероятным отмену законодательных мер по удешевлению лекарств. Они также добавили, что сфера здравоохранения в целом будет иметь более низкую значимость в законодательной повестке Трампа, чем во время его первого президентского срока.

Однако серьезную обеспокоенность вызвало намерение нового главы США назначить Роберта Кеннеди-младшего на руководящую должность в сфере здравоохранения. Племянник 35-го американского президента выступает против вакцинации и фармкомпаний. Его также блокировали в социальных сетях за распространение дезинформации о вакцинах против COVID-19.

Ранее Кеннеди-младший сообщил, что Трамп обещал ему дать руководящую должность в Министерстве здравоохранения страны, Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) или Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В интервью NPR он рассказал, что уже получил от избранного президента три поручения: искоренить коррупцию в регулирующих органах, вернуть образцовое качество их деятельности и положить конец массовому распространению хронических заболеваний.

Стоит отметить, что и Сенат, и Палата представителей (верхняя и нижняя палаты американского парламента) теперь контролируются республиканским большинством. В ходе принятия Закона о снижении инфляции ни один республиканец не проголосовал за эту законодательную инициативу, раскритикованную лидерами фармотрасли из-за угрозы препятствования разработке новых лекарств.