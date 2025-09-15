Почему инновационные лекарства недостаточно быстро доходят до пациента

Местные и иностранные

Традиционно конференцию «ФВ» в Сочи открыл аналитический отчет AlphaRM, который представил новый руководитель компании Николай Демидов. Так, розничный лекарственный рынок России за семь месяцев сократился на 3% в упаковках и вырос на 12% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Лично меня не смущает стагнация рынка в натуральном выражении, если мы говорим об инновационном замещении, — прокомментировал аналитику председатель Правления ГК Бионика/председатель редакционного совета «ФВ» Юрий Крестинский. — Вместо пяти упаковок активированного угля появляется одна упаковка более современного лекарственного средства. Это пример. У меня нет претензий к активированному углю».

По итогам семи месяцев TOP10 фармкомпаний, на российском рынке (по объему продаж в стоимостном выражении) заработали 300 млрд руб., продолжил Демидов. Среди лидеров только три российские компании: OTC Pharm (5-е место), «Озон Фармацевтика» (7-е), Binnopharm Group (10-е).

«Однако года через три мы увидим их повыше в этом рейтинге, — сделал прогноз Демидов. — Ведь новые продукты мультинациональных инновационных компаний, которые сейчас практически не проводят клинических исследований в России, если и будут появляться на нашем рынке, то крайне редко и «через боковую дверь».

В TOP10 корпораций по приросту на розничном коммерческом рынке в стоимостном выражении соотечественников уже пять (sell out, только лекарства): «Герофарм», «Промомед», «ВелФарм Групп», «Фармасинтез», Alvils, следует из данных AlphaRM.

Любая разработка никогда не делается в одиночку, акцентировала исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей Лариса Матвеева. «Не может быть отдельно существующей российской фармы. Не надо путать термин «импортозамещение» с изоляцией. У нас должна быть сильная отечественная отрасль, но это не значит, что нет рынка для других инноваций, других компаний», — сказала она.

Для укрепления позиций отечественной фарме потребуется господдержка, считает директор по новым продуктам Группы «Промомед» Кира Заславская. Она считает нужным уделить внимание развитию мало- и среднетоннажной химии.

«Из-за того, что мы не можем приобрести то, что нам нужно в короткий срок и по адекватной цене, мы меняем технологию, используем другие связующие агенты. Это может приводить к повышению себестоимости и влиять на экономику локализации фармсубстанции по полному циклу», — сказала Заславская.

Также она коснулась темы совершенствования регуляторики в части ускорения вывода новых продуктов на рынок. Один из примеров — условная регистрация оригинальных препаратов после второй фазы КИ.

«Американское FDA изменило регуляторику для биоаналогов, теперь их можно регистрировать без проведения КИ, а мы должны тратить миллиарды на регистрацию биоаналогов, тогда как могли бы направить эти средства на создание оригинальных препаратов», — подытожила Заславская.

Локализация vs глобализация

Локализация — это хорошо, но хороший экономический эффект без масштабирования не получить, дал понять генеральный директор Sun Pharma Евразия Артур Валиев.

«Даже будучи третьими в мире производителями фармсубстанций, мы порой не можем конкурировать с некоторыми китайскими предприятиями, которые производят существенно большие масштабы и поставляют свою продукцию в том числе в Россию. Поэтому государству следует поддерживать экспорт лекарств», — добавил эксперт.

По его мнению, взаимное признание результатов клинических исследований стали бы серьезным подспорьем. «Тогда мы могли бы привести на российский рынок много новых продуктов, в том числе в рамках партнерства», — сказал Валиев.

Актуально и взаимное признание инспекций производственных площадок, заявил эксперт и привел в пример Узбекистан. Несмотря на попытки государств выстроить диалог по этому вопросу, попасть на лекарственный рынок этой страны российским игрокам все еще непросто. Правила регистрации лекарств часто меняются, а правила проведения клинических исследований четко не прописаны, отметил Валиев.

Необходимость прохождения инспектората GMP Узбекистана российскими площадками даже при наличии европейского сертификата подтвердила коммерческий директор «Озон Фармацевтика» Ольга Ларина. По ее словам, «экспортный потенциал у российской фармы есть, но он ограничен и дорог. Даже приведение регдосье в соответствие с правилами ЕАЭС не означает, что отечественные фармкомпании тут же смогут продавать свою продукцию в других странах».

Россияне готовы вложиться

В прошлом году «Озон Фармацевтика» в ходе IPO привлекла 3 млрд руб. Акционерами компании стали в том числе более 40 тыс. частных инвесторов. Этот кейс обсуждался в ходе фокус-сессии Forbes «Инвестиции в фарме: капиталы, стратегии, риски».

В течение последних нескольких лет российский рынок был отрезан от мирового инвестиционного рынка и в условиях высокой ключевой ставки российские инвесторы предпочитали хранить деньги на депозитах, напомнил модератор, программный директор Forbes Club Андрей Семеркин. По оценкам экспертов, Центральный банк в ближайшее время может еще снизить ключевую ставку. Если тренд продолжится, депозиты будут терять привлекательность.

Уже сегодня число счетов физических лиц, которые активно торгуют на бирже, превысило отметку в 72 млн, сообщил директор по развитию первичного рынка облигаций ПАО «Московская биржа» Дмитрий Таскин. В отличие от банков, институциональных инвесторов, розничный инвестор менее зарегулирован, более заинтересован в рискованных инвестициях для того, чтобы получить более высокую доходность, у него есть аппетит к новым именам. Для бизнеса это возможность не просто привлечь новый капитал для развития, но и повысить узнаваемость бренда, а также лояльность персонала, подчеркнул Таскин.

Большие и маленькие

О том, что развиваться можно не только вширь, но и вглубь, говорили участники маркетинг-сессии «Маркетинг глазами топов», которая состоялась во второй день конференции. 67% населения страны проживает в городах с населением до 500 тыс. человек (порядка 98 млн). На них же приходится 61% розничного фармрынка (в руб.), 63% аптек и 54% врачей, рассказал генеральный директор Denis Pharm Group Александр Фридман. Однако зачастую фармкомпании предпочитают сосредоточить усилия на работе с самыми крупными городами. Охватить аудиторию малых городов, оптимизировав затраты, призвана программа «КУРС». Она дает доступ к медицинским представителям на аутсорсинге, базу врачей и аптек, а также региональных лидеров мнений.

Когда фармпроизводитель приходит в крупные аптечные сети и, соответственно, отдает им 90% своего бюджета, между другими игроками он распределяет не только 10% оставшихся средств, но и оставшиеся планы, которые он не смог «навязать» федеральным сетям, продолжил тему директор по развитию ФК «Пульс» Сергей Еськин.

«Понятно, что в этом случае результативность небольших игроков будет стремиться к нулю, равно как и желание [работать по таким контрактам]», — сказал Еськин.

Может ли небольшой игрок позволить себе рекламу на ТВ? Ответ на этот вопрос дал генеральный директор компании «Селектум» Юрий Уляшев. По его словам, минимальный порог для промотирования бренда на конечного потребителя — 80 млн руб., а средний бюджет рекламной кампании одного бренда составляет 200—250 млн руб. При этом ТВ-спонсорство, по мнению эксперта, самый охватный доверительный канал с возможностью точечного выбора программ, которые смотрят потребители.







