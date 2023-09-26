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Подлинность и срок...

Подлинность и срок годности лекарств можно проверить на портале госуслуг

26.09.2023
16:27
Артем Косенок
На портале госуслуг теперь можно сканировать код маркировки лекарственных препаратов, чтобы проверить их срок годности и происхождение. В случае необходимости есть возможность направить через приложение жалобу в «Честный знак». Сканировать можно будет также БАД, антисептики и кресла-коляски. 
Фото: Артем Косенок

На госуслугах запустили функционал приложения «Честный знак». Соответствующее постановление № 1514 от 16.09.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В приложении можно будет отсканировать код маркировки, проверив срок годности и происхождение лекарственного препарата, а также направить жалобу в «Честный знак». Также есть возможность проверки биологически активных добавок (БАД), антисептиков и кресел-колясок. Чтобы отсканировать товар, нужно нажать на кнопку «Госкан».

В Минцифры пояснили, что в зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов. Зеленый — все в порядке, серый — товар продан, красный — товар не прошел проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например истек срок годности.

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