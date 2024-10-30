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Подписан закон о введении наказания за контрабанду патогенных биоорганизмов

30.10.2024
13:22
Дина Коблова
Президент подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при работе с ПБА и токсинами. Максимальное наказание для контрабандистов — до 12 лет лишения свободы, а для нарушителей правил обращения — до 8 лет лишения свободы. Перечень патогенов, о которых идет речь, установит правительство.
Фото: 123rf.com

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 361-ФЗ от 29.10.2024 «О внесении изменений в статьи 226-1 и 248 Уголовного кодекса Российской Федерации». Законопроектом устанавливается уголовная ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при обращении с патогенными биологическими агентами (ПБА) и токсинами.

Перечень ПБА, о которых идет речь в статье, должно установить правительство.

Согласно изменениям, в статью 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых и других веществ) включается также контрабанда ПБА. Максимальное наказание за нарушение этой статьи — 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн руб.

В статье 248 УК РФ теперь указано наказание за нарушение правил безопасности при работе не с «микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами», а с «патогенными биологическими агентами». Статья дополняется частью третьей, в ней расписана ответственность за деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой части статьи — принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы на срок до 8 лет.

Документ был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Ириной Яровой и председателем думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Неделю назад законопроект сразу во втором и третьем чтениях одобрила Госдума.

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