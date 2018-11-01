Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за ноябрь

17:16
3 декабря 2018
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Поздравляем лидеров рейтинга в ноябре!

Ими стали:

  • Ольга Азарова, ООО «Забота», Воронеж
  • Елена Пешкова, ООО «Забота», Воронеж
  • Людмила Алифанова, ЦРА 74, Губкин

Призы от портала Фармвизор уже отправились к своим счастливчикам!

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