Подведены итоги рейтинга провизоров и фармацевтов за ноябрь

Поздравляем лидеров рейтинга в ноябре!
Ими стали:
Призы от портала Фармвизор уже отправились к своим счастливчикам!
А вы уже приняли участие?
Станьте лидерами рейтинга в декабре!
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