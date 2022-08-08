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Подведены итоги рейтинга...

Подведены итоги рейтинга провизоров за июль

08.08.2022
12:45

Мы хотим выделить самых активных и эрудированных провизоров и фармацевтов. Проходите тесты и опросы, участвуйте в играх — зарабатывайте баллы, становитесь лидерами рейтинга и получайте полезные подарки и признание от портала «Фармкружок»!

Поздравляем лидеров рейтинга в июле!

Ими стали:

  1. Ася Путилина, «Липецкфармация», Аптека №105 (г. Липецк);
  2. Кристина Елисеева, «Доктор Ч» (г. Озерск);
  3. Рузанна Исандюкова, «Ригла» (г. Долгопрудный).

Призы уже на пути к своим счастливым обладателям!

Участвуйте в наших тренингах и станьте лидерами рейтинга в августе!

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