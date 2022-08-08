Подведены итоги рейтинга провизоров за июль

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Поздравляем лидеров рейтинга в июле! Ими стали: Ася Путилина, «Липецкфармация», Аптека №105 (г. Липецк); Кристина Елисеева, «Доктор Ч» (г. Озерск); Рузанна Исандюкова, «Ригла» (г. Долгопрудный). Призы уже на пути к своим счастливым обладателям! Участвуйте в наших тренингах и станьте лидерами рейтинга в августе!