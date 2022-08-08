Подведены итоги рейтинга провизоров за июль
Мы хотим выделить самых активных и эрудированных провизоров и фармацевтов. Проходите тесты и опросы, участвуйте в играх — зарабатывайте баллы, становитесь лидерами рейтинга и получайте полезные подарки и признание от портала «Фармкружок»!
Поздравляем лидеров рейтинга в июле!
Ими стали:
- Ася Путилина, «Липецкфармация», Аптека №105 (г. Липецк);
- Кристина Елисеева, «Доктор Ч» (г. Озерск);
- Рузанна Исандюкова, «Ригла» (г. Долгопрудный).
Призы уже на пути к своим счастливым обладателям!
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