Показатель конкуренции за рабочие места в фармацевтике – полтора человека на место

В целом по России на одну вакансию претендуют пять человек. И эксперты называют такой показатель нормальным: работодателям есть из кого выбирать, но переизбытка трудовых ресурсов нет, а значит, нет риска безработицы. Однако в разных отраслях показатель конкуренции за рабочие места разный.

Острее всего борьба среди претендентов на позиции руководителей высшего звена – почти 12 человек на место. Вслед за топ-менеджерами наиболее высокую конкуренцию на рынке труда испытывают молодые специалисты в начале карьеры – 9,4. Топ-3 самых конкурентных профессиональных областей замыкает юридическая сфера (8 резюме на одну вакансию).

К идеальной, с точки зрения рекрутеров, приближена ситуация со спросом и предложением рабочей силы в сфере добычи сырья - на одну вакансию претендуют 6 специалистов.

А вот в медицине и фармацевтике ситуация приближена к критической. Здесь показатель соотношения вакансий к резюме всего 1,4. Это один из самых низких показателей на рынке труда, свидетельствующий об остром дефиците кадров в отрасли. Ниже только рабочий персонал (1,2), сфера страхования и консультирования (1,1).