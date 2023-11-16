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Полицейские пресекли канал...

Полицейские пресекли канал сбыта фальсифицированных медицинских перчаток

16.11.2023
13:54
Артем Косенок
Сотрудники МВД России перекрыли канал поставок фальсификата в медицинские организации. Годовой оборот превышал 300 млн руб. Злоумышленники поставляли в медучреждения нестерильные латексные перчатки из Восточной Азии.
Фото: mvdmedia.ru

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с представителями Росздравнадзора пресекли незаконный канал сбыта фальсификата. Злоумышленники организовали поставки нестерильных латексных перчаток из Восточной Азии. Фальсификат хранился в складских помещениях, арендованных подконтрольными юрлицами на территории Московской области, сообщили в МВД-Медиа.

Продукция поставлялась в медицинские организации страны. По предварительным оценкам, годовой оборот превышает 300 млн руб. На территории Москвы и Калининграда по адресам проживания подозреваемых, в складских и офисных помещениях изъято свыше 2 млн пар медицинских перчаток с поддельной сопроводительной документацией.

Возбуждено уголовное дело (ч.4 ст.159 УК РФ). Предполагаемому организатору противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается.

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