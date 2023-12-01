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Полицейские задержали в...

Полицейские задержали в Москве директора аптеки за сбыт сильнодействующих препаратов

01.12.2023
15:28
Артем Косенок
Полицейские задержали директора аптеки и его родственников за сбыт сильнодействующих препаратов. Они организовали незаконный семейный бизнес. По предварительным данным, стоимость изъятых веществ может превышать 85 млн руб.
Фото: mvdmedia.ru

МВД по Москве совместно с Росздравнадзором изъяли около 17 кг ограниченных к свободному обороту сильнодействующих веществ. Как сообщает сайт «МВД-Медиа», директор одной из аптек организовала криминальный семейный бизнес, в который вовлекла своих родственников. Сообщники сбывали наркозависимым лекарственные средства без рецептов и кассовых чеков. Название аптечной организации не уточняется.

Полицейские задержали пятерых участников группы. В ходе обысков обнаружены сильнодействующие вещества, деньги, документы, банковские карты, пустые коробки от препаратов и технические устройства. По предварительным данным, стоимость изъятых сильнодействующих веществ может превышать 85 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта сильнодействующих веществ (ч.3 ст.234 УК РФ). Четверо фигурантов заключены под стражу, одного отправили под домашний арест.

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