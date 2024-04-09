Половина фармспециалистов не одобряют идею торговли ветпрепаратами в аптеках

Больше половины (54%) фармспециалистов не поддерживают инициативу наделить медицинские аптеки правом продавать препараты для ветеринарного применения. Еще больше (56%) не верят в то, что расширение ассортимента за счет лекарств для животных позволит аптекам больше зарабатывать. Соответствующие данные получены в ходе опроса на сайте профессионального сообщества «Фарма РФ».

Инициатива принадлежит ассоциации «СоюзФарма». По мнению организации, в стране существует проблема обеспечения лекарствами для ветприменения. Решить этот вопрос можно через расширение ассортимента аптечных организаций, позволив им продавать ветпрепараты. К тому же это могло бы улучшить финансовое благополучие и стабильность самих медицинских аптек. В Россельхознадзоре не возражают против предложения, а в Минздраве оно не встретило поддержку, писал в феврале «ФВ».

Как показал опрос, только треть респондентов из числа сторонников инициативы согласны, что от нововведения выиграют покупатели. Еще 15% поддерживают идею, так как аптеки нуждаются в расширении ассортимента.

С тем, что ветеринарный ассортимент станет существенным источником дополнительного дохода для аптек, согласны 39% участников опроса.

Но среди оппонентов треть указали на то, что ветеринарные и медицинские аптеки — разные учреждения. Каждый десятый — на то, что такая практика не получила распространения в мире. Еще 14% — что от таких инициатив ветеринарные аптеки начнут закрываться.

Отпускать ветеринарные препараты готовы только четверть респондентов, тогда как 38% не хотят этим заниматься ни при каких обстоятельствах.