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Половина фармспециалистов не...

Половина фармспециалистов не одобряют идею торговли ветпрепаратами в аптеках

09.04.2024
18:05
Екатерина Погонцева
Свыше 40% фармспециалистов поддерживают инициативу о продаже в аптеке лекарств как для медицинского, так и для ветеринарного применения. Тех, кто против этой идеи, больше.
Фото: 123rf.com

Больше половины (54%) фармспециалистов не поддерживают инициативуопроса на сайте профессионального сообщества «Фарма РФ».

Инициатива принадлежит ассоциации «СоюзФарма». По мнению организации, в стране существует проблема обеспечения лекарствами для ветприменения. Решить этот вопрос можно через расширение ассортимента аптечных организаций, позволив им продавать ветпрепараты. К тому же это могло бы улучшить финансовое благополучие и стабильность самих медицинских аптек. В Россельхознадзоре не возражают против предложения, а в Минздраве оно не встретило поддержку, писал в феврале «ФВ».

Как показал опрос, только треть респондентов из числа сторонников инициативы согласны, что от нововведения выиграют покупатели. Еще 15% поддерживают идею, так как аптеки нуждаются в расширении ассортимента.

С тем, что ветеринарный ассортимент станет существенным источником дополнительного дохода для аптек, согласны 39% участников опроса.

Но среди оппонентов треть указали на то, что ветеринарные и медицинские аптеки — разные учреждения. Каждый десятый — на то, что такая практика не получила распространения в мире. Еще 14% — что от таких инициатив ветеринарные аптеки начнут закрываться.

Отпускать ветеринарные препараты готовы только четверть респондентов, тогда как 38% не хотят этим заниматься ни при каких обстоятельствах.

Опрос проходил с 18 марта по 8 апреля. В нем приняли участие 381 человек.

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