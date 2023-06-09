Половина россиян покупает рецептурные препараты без назначения врача

Почти каждый второй россиянин (44%) покупал за последние три года Rx-препараты без рецепта и назначения врача. В первую очередь это характерно для женщин (48 против 39% мужчин), граждан с высшим образованием (51%) и невысоким доходом (50%). К таким выводам пришел Аналитический центр НАФИ, проведя в мае 2023 года опрос. В нем приняли участие 1 тыс. совершеннолетних россиян.

Исследование также показало, что среди других ошибок лекарственной безопасности, которые совершали респонденты, было нарушение условий хранения лекарств дома. В этом признались 22% опрошенных. Чаще других это делали неработающие россияне (23%) и люди в возрасте от 35 до 44 лет (27%).

Каждый пятый (20%) признался, что употреблял спиртные напитки во время приема лекарственных препаратов. Чаще это делали мужчины (25 против 16% женщин), люди в возрасте 25—34 лет (23%), а также респонденты с хорошим финансовым положением (33%).

Также 18% принимали лекарства, у которых истек срок годности. В первую очередь это мужчины (20 против 17% женщин), молодые респонденты 18—24 лет (23%) и граждане с хорошим достатком (24%).