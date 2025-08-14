БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
Попечительский совет фонда «Круг добра» утвердил к закупке три новых препарата

14.08.2025
16:48
Дина Коблова
Три новых препарата одобрили для закупки фондом «Круг добра»: ревумениб, эфанесоктоког альфа и мацитентан. 
Фото: «Круга добра»

Попечительский совет фонда «Круг добра» утвердил решение о включении в перечень закупок трех лекарственных препаратов, об этом сообщили в пресс-службе «Круга добра».

Речь идет о следующих лекарствах:

  • ревумениб (ТН «Ревуфорж») для терапии острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) и острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ);
  • эфанесоктоког альфа (ТН «Алтувокт» и «Алтувийо») для терапии гемофилии А (внесено в перечень заболеваний фонда на этом же заседании);
  • мацитентан (ТН «Опсамит») в форме диспергируемых таблеток, которые разработаны специально для детей с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ) и пока не зарегистрированы в России.

Ранее расширить перечень закупаемых фондом препаратов этими лекарствами предложил экспертный совет. Эксперты также сформировали резерв препарата белумосудил для НМИЦ имени В.А. Алмазова, рассмотрели и одобрили 355 новых заявок на обеспечение детей лекарствами, медизделиями и техническими средствами реабилитации, а также 45 заявок на перераспределение препаратов.

