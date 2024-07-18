После введения маркировки кратно выросло число легальных производителей и импортеров БАД

Количество легальных производителей биоактивных добавок (БАД) увеличилось на 86% после введения маркировки. Как сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), об этом рассказала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева во время выездного совещания в Алтайском крае.

По ее словам, ранее по числу выданных свидетельств о госрегистрации насчитывалось около 800 отечественных производителей БАД, однако уже сейчас регистрацию в «Честном знаке» прошло на 86% больше компаний. Их общее количество достигло около 1,5 тыс.

По импортерам наблюдается аналогичная динамика. По действующим свидетельствам о госрегистрации насчитывалось примерно 200 импортеров БАД, а регистрацию в системе прошло в семь раз больше компаний — 1,4 тыс.

Как сообщил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, ранее статистические данные позволяли оценить годовой объем рынка в 400 млн единиц. Согласно предварительным данным «Честного знака», по итогам года рынок составит около 1 млрд единиц, что в 2,5 раза больше.

«Точная аналитика станет в первую очередь стимулом развития бизнеса – мы видим это во всех отраслях, где внедряется маркировка», — поделился Дубин.