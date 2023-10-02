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Маркировка ряда медизделий,...

Маркировка ряда медизделий, БАД, антисептиков и кресел-колясок стала обязательной

02.10.2023
10:42
Артем Косенок
В России вступили в силу правила маркировки отдельных медицинских изделий, БАД, кожных антисептиков и кресел-колясок. С 1 октября на такую продукцию должна наноситься обязательная маркировка.  
Фото: Екатерина Погонцева

В России с 1 октября маркировка для ряда медизделий, биологически активных добавок (БАД), кожных антисептиков и кресел-колясок стала обязательной. Такие изменения регламентируются постановлениями № 894 от 31.05.2023, № 870 от 30.05.2023, № 886 от 31.05.2023 и № 885 от 31.05.2023.

В конце августа Минпромторг опубликовал типовые договоры на получение кодов маркировки кресел-колясок, отдельных видов медизделий, БАД и кожных антисептиков — дезинфицирующих средств. Они были разработаны ведомством в начале июня. Документы вступили в силу с 1 сентября.

О том, что обязательную маркировку необходимо ввести в отношении медизделий, заявлял еще в августе 2021 года премьер Михаил Мишустин. В феврале 2022 года стартовал эксперимент по маркировке этой продукции. Также пилотные проекты проходили и в отношении БАД, антисептиков и кресел-колясок.

Обязательную маркировку также планируют распространить на медицинские перчатки. Соответствующий документ разместил Минпромторг для общественного обсуждения. Наносить ее хотят с 1 марта 2024 года. Также ведомство опубликовало проекты постановления о проведении эксперимента по маркировке ветеринарных препаратов и средств реабилитации. Пилот может начаться с 1 апреля 2024 года.

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