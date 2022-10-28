Поставки импортных ветпрепаратов в III квартале показали максимальную динамику за год

Поставки ветеринарных лекарственных препаратов в Россию за период с января по сентябрь 2022 года исчислялись суммой в 28,1 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика поставок относительно аналогичного периода 2021 года вышла в заметный плюс, здесь фиксируем 5,1% в рублях. Натуральный показатель прироста тоже в плюсе: отгрузки выросли на 7,6%. Всего за первые девять месяцев текущего года в нашу страну было ввезено 24,4 млн упаковок ветпрепаратов, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Ситуация в отношении ввоза кормовых добавок выглядит заметно хуже, здесь и денежный, и натуральный объемы показывают отрицательную долгосрочную динамику: на уровне -2,3% в рублях и -12,1% в тоннах. Общий объем поставок за анализируемый период по данной товарной группе достигал 110,3 тыс. тонн стоимостью порядка 31,8 млрд руб.

Итоги III квартала 2022 года в отношении поставок ветпрепаратов были без преувеличения выдающимися, более того, они фактически и определяли общий результат работы отрасли с начала года. Так, относительно III квартала 2021 года рублевый объем поставок вырос на 32,3%, а динамика в упаковках достигала 28,4%. В отношении поставок кормовых добавок II и III кварталы 2022 года выдались довольно сложными, сказывались санкционные ограничения в отношении логистики. Если не считать результатов августа 2022 года, отгрузки планомерно снижались, так что относительно III квартала 2021 года рублевые объемы упали на 14,4%, а снижение общего тоннажа достигло 6,4%.

Общие итоги работы как в отношении ветпрепаратов, так и по группе кормовых добавок за январь — сентябрь 2022 года серьезно различались по типам животных. Долгосрочная динамика поставок продукции для сельскохозяйственных животных (СХЖ) достигала 6,1% (в рублях), тогда как в категории мелких домашних животных (МДЖ) отгрузки выросли всего на 2%. Интересно, что отгрузки иностранных кормовых добавок развивались с точностью до наоборот, тут рублевые объемы продукции для МДЖ выросли на 62,5%, а поставки продукции для СХЖ сократились на 10%.

Общая номенклатура поставок ветпрепаратов в Россию по итогам января — сентября 2022 года составила 504 торговых марки, это на 106 позиций меньше, чем годом ранее. Из числа препаратов, отгрузки которых в рамках анализируемого периода не осуществлялись, максимальные объемы приходились на препараты «Импровак» («Зоэтис») и «Цеправин DC» («МСД»), оба предназначены для лечения СХЖ. Максимальную рублевую динамику в группе ветпрепаратов относительно января — сентября 2022 года продемонстрировали: вакцина «Прогрессис» от «Сева Санте анималь» (рост в 785 раз) и седативный препарат «Рометар» («Биовета»), отгрузки которого выросли в 338 раз. Оба не являются новичками российского рынка, просто в 2021 году их отгрузки фиксировались на рекордно низких уровнях.

Ассортимент отгружаемых в Россию кормовых добавок также переживает период серьезного сокращения: в январе — сентябре 2022 года в нашу страну поставлялась 451 торговая марка, это на 152 наименования меньше, чем годом ранее. Из числа выпавших из поставок позиций максимальные объемы приходились на «Биоплекс» и «Оптиген» («Оллтек»). А среди продуктов, показавших максимальную динамику отгрузок в анализируемом периоде, отметим торговые марки: «Нормаминовит» от компании «Алповет» (рост в 151 раз) и «Эксеншиал» от «Орффа Эддитивс» (рост в 45,7 раза). Оба наименования поставлялись в Россию и ранее, динамика связана с низкой базой 2021 года.

Динамика объемов поставок ветеринарных ЛП и кормовых добавок в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2017—2021 годы и I—III кварталы 2022 года, цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС).