Поставки иностранных препаратов в ноябре показали худший результат с начала осени

Общий объем поставок готовых лекарственных препаратов (ГЛП) в Россию за период с января по ноябрь 2022 года исчисляется суммой в 758,5 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика отгрузок относительно аналогичного периода 2021 года составила при проведении расчетов в рублях 8%. Такие данные приводят аналитики компании RNC Pharma.

Ввоз нерасфасованной продукции демонстрировал динамику на уровне 11,6% (в рублях). Всего за анализируемый период поставки препаратов в in-bulk исчислялись суммой в 167,9 млрд руб. Показатели прироста в натуральных величинах уже вряд ли выйдут из области отрицательных значений: объем отгрузок готовых лекарственных препаратов в упаковках сократился на 8,8%, всего за 11 месяцев прошлого года было ввезено 1,51 млрд упаковок. Поставки нерасфасованных препаратов достигли 1,38 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), это на 28,6% меньше, чем годом ранее.

Активность участников внешнеэкономической деятельности по итогам ноября 2022 года была сравнительно низкой. Как отмечают аналитики, худшие показатели за год не фиксировались, но все же они были скромнее тех минимумов активности, которые участники рынка показывали на протяжении всей осени. Так, относительно ноября 2021 года ввоз готовых лекарственных препаратов вырос на 3% в рублях и сократился на 8% в упаковках. Всего за последний месяц осени было ввезено 155 млн упаковок ГЛП на сумму 86,1 млрд руб. Отгрузки in-bulk за этот же период сократились на 20,2% в денежном эквиваленте (17,5 млрд руб.).

При этом натуральные объемы поставок нерасфасованных препаратов фиксируются в зоне плюсовых значений (общий объем поставок — 97,6 млн МЕД, это на 4% больше, чем в ноябре 2021 года). Однако это на порядок ниже тех показателей, которые фиксировались в октябре 2022 года. На тот момент отгрузки in-bulk показывали долгосрочную динамику на уровне 57%.

Общее количество компаний-поставщиков по группе ГЛП в январе — ноябре 2022 года не только не сократилось, но даже имело тенденцию к росту. В анализируемом периоде фиксировались отгрузки продукции 295 корпораций (на 4 больше, чем годом ранее). Максимальную динамику в рублевом выражении аналитики зафиксировали по итальянской «Адиенн». За год отгрузки выросли почти в 90 раз, причем речь идет всего об одном наименовании – противоопухолевом препарате «Тепадина».

Второй результат — у французской «Орфелия Фарма» (в 15,7 раза), речь идет о поставках противоэпилептического препарата Kigabeq. Последний в России не зарегистрирован, и рост спроса на него, по мнению аналитиков, связан с замещением препарата Sabril от французской «Санофи», которая испытывает сложности с производством и поставками вигабатрина с июля 2022 года. Замыкает тройку лидеров с точки зрения рублевой динамики американская «Сарепта терапьютикс» (рост в 15,2 раза). Здесь в рамках анализируемого периода фиксировались отгрузки трех препаратов, все они предназначены для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, максимальный вклад в динамику обеспечил Exondys 51.

По группе нерасфасованных препаратов количество поставщиков за год не изменилось, их по-прежнему 95, хотя список за год изменился. С точки зрения динамических показателей выделяется результат датской «Ново-Нордиск»: относительно января — ноября 2021 года поставки выросли в 2,4 раза. В анализируемом периоде отгружалось четыре препарата, максимальный вклад в динамику внес инсулин «Тресиба», упаковка препарата локализована на собственных мощностях предприятия в Калуге. Аналитики также отмечают результат «Гилеад Сайенсиз»: отгрузки компании за год выросли на 85%. При этом в России локализована упаковка сразу восьми продуктов. Основной вклад в динамику обеспечили противовирусные препараты «Эпклюза» и «Биктарви».

Динамика объемов поставок ЛП в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за январь 2021 г. – ноябрь 2022 г., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)