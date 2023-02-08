Поставки иностранных ветеринарных вакцин в 2022 году упали на 31,6% в рублях

Общий объем поставок иностранных ветеринарных вакцин в Россию (без учета отгрузок из стран ЕАЭС) по итогам 2022 года достигал 15,9 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС). За последние три года денежный объем поставок менялся минимально, динамика относительно 2021 года составила 3,4% (при проведении расчетов в рублях). Натуральные объемы на этом фоне довольно активно росли: динамика в упаковках составила 14,9%. Всего в прошлом году было ввезено порядка 7 млн упак. ветеринарных вакцин. Активно росли поставки и при проведении расчетов в дозах, здесь по сравнению с 2021 годом прирост достигал 19,8%. Всего за год на российский рынок было отгружено 21,7 млрд доз препаратов для вакцинопрофилактики у животных, сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Несмотря на усложнившиеся условия работы в 2022 году рынок в целом восстановился после минимумов 2021 года. При этом аналитики отмечают, что до показателей 2019 года еще далеко, но на тот момент всплеск активности участников внешнеэкономической деятельности был связан не с объективными процессами в отношении спроса, а был инициирован регуляторными изменениями в отрасли. Структура поставок вакцин по типам заметно различалась, максимальной рублевой динамикой характеризовались отгрузки живых вакцин, относительно результатов 2021 года показатель прироста в рублях составил 10,8%. При этом активность поставщиков инактивированных вакцин сократилась на 2,7%, в итоге они фактически сравнялись в объемах с небольшим перевесом в пользу первых. Отгрузки комбинированных препаратов на этом фоне практически не изменились (рост на 0,2%), но в общей структуре они занимали по итогам отчетного периода менее 7%.

Разительные отличия фиксировались и по типам животных, для которых предназначены вакцины. Поставщики препаратов для сельскохозяйственных животных (СХЖ) продемонстрировали рост относительно 2021 года на уровне 7,3% (в рублях). Общий ассортимент вакцин для продуктивных животных по торговым маркам за год сократился на 11 позиций. Всего в 2022 году в страну отгружались 93 препарата от 17 корпораций. С точки зрения рублевой динамики поставок выделялись показатели отгрузок препарата «Эрипестен» от чешской «Биовета» (в 3,8 раза относительно 2021 года в рублях), препарат предназначен для профилактики рожи и классической чумы свиней. Второй выдающийся результат продемонстрировал «Инновакс» от американской «МСД» (рост в 3,4 раза), препарат предназначен для профилактики болезни Марека, Ньюкасла и Гамборо у птиц.

Отгрузки вакцин для домашних животных (МДЖ) при этом падали, здесь относительно 2021 года поставки сократились сразу на 31,6%, причем отрицательная динамика фиксируется третий год подряд. Ассортимент по торговым маркам за год практически не изменился, в 2022 году отгружалось 11 торговых марок. Общее падение поставок было связано практически исключительно с проблемами в отношении ввоза препаратов линейки «Нобивак» от «МСД», за год отгрузки сократились на 75% (в рублях). Аналитики отмечают, что если в 2021 году препарат отгружался в Россию ежемесячно, то в марте 2022 года поставок не было вообще, а в июне, июле и октябре поставки носили чисто символический характер. Максимальной динамикой в группе вакцин для непродуктивных животных характеризовались препараты компании «Биовета», в частности «Биофел» (рост в 70 раз) и «Биокан» (в 2059 раз). Речь фактически шла о замещении отдельных продуктов линейки «Нобивак» для кошек и собак, которые испытывали сложности с поставками.

Динамика поставок иностранных ветеринарных вакцин в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2017—2022 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)