Поставки вакцин от гриппа с обновленным составом начнутся с 1 августа

В России обновили состав вакцин от гриппа. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко изданию «РИА Новости», поставки вакцин в регионы начнутся с 1 августа.

«Контракты все заключены», — поделился глава Минздрава.

Ранее Роспотребнадзор дал регионам рекомендации по вакцинации от гриппа, постановление о мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2024—2025 годов подписала руководитель службы Анна Попова, документ зарегистрирован в Минюсте 15 июля.

Согласно рекомендациям, прививочная кампания в осенний период должна охватить до 60% от численности населения субъектов России, включая не менее 75% от численности лиц из групп риска, а также лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями или осуществляющих разведение домашней птицы и свиней.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов поддерживать неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети и медорганизациях.