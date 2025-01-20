Поставки вакцин против кори на российский рынок стабилизировались

В 2023 в России был подъем заболеваемости корью. По сравнению с 2022 годом заболеваемость выросла в 127 раз: инфекцию перенесли более 12 тыс. человек. По данным аналитической компании RNC Pharma, ситуация усугублялась из-за резкого сокращения объемов поставок противокоревых вакцин. Так, в 2023 году на рынок поступило всего 3,2 млн доз вакцин для профилактики кори (в том числе в составе комбинированных препаратов). Снижение объемов наблюдалось на протяжении четырех лет: в 2020 году поступило на 41% меньше доз, чем в 2019 году, затем два года подряд объем уменьшался еще на 21% ежегодно. В 2023 году относительно 2022 года сокращение составило 31%. Кроме того, в 2023 году прекратились поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита с ТН «М-М-Р II» от американской компании MSD (Merck & Co. — в США и Канаде).

В 2024 году, по информации аналитиков, в обращение поступали как моновакцины для профилактики кори, так и комбинированные препараты. Более 39% от натурального объема всех коревых вакцин, который получил в прошлом году российский рынок, занимала торговая марка «Вактривир» отечественной корпорации «Нацимбио»: в оборот было выведено 3,2 млн доз, что почти в девять раз больше, чем компания отгружала в 2023 году. Тогда «Вактривира» на рынок поступило всего 368 тыс. доз, а в 2022 году — около 1,7 млн доз. Проблема была связана с дефицитом куриных и перепелиных яиц, на которых культивируются вирусы для производства отечественных вакцин для профилактики гриппа, кори и паротита.

«Вактривир» — первая трехкомпонентная вакцина против кори, краснухи и паротита отечественного производства, которая вышла на рынок в 2020 году и заменила собой «М-М-Р II». В ноябре 2024 года Минздрав отменил регистрацию вакцины «М-М-Р II».

Помимо комплексного препарата, «Нацимбио» также производит моно- и двухкомпонентную паротитно-коревую вакцину. В 2024 году оба продукта обеспечили в общей сложности 45,5% всего рынка. При этом объемы паротитно-коревой вакцины увеличились в 30 раз относительно 2023 года, а поступление моновакцины выросло на 28%.

В прошлом году на российский рынок впервые поступила четырехкомпонентная вакцина «Приорикс-тетра» от GSK. Однако объем этого препарата оказался небольшим — всего 5,2 тыс. доз. Также аналитики отмечают новый комбинированный препарат (против кори, паротита и краснухи) от индийской компании «Серум» под торговым наименованием «Тривэйд». В 2024 году система здравоохранения получила более 87 тыс. доз этой вакцины. В 2019 году была также зафиксирована поставка на рынок России моновакцины для профилактики кори от компании «Серум» в значительном объеме — 4,5 млн доз. Тогда препарат обеспечил 35% потребности рынка. Преимущественно за счет этого в оборот тогда был выведен рекордный объем в 12,7 млн доз для иммунизации против кори.

Объем и динамика выпуска в обращение на российский фармрынок вакцин для профилактики кори (включая комбинированные препараты) в 2019—2024 гг.