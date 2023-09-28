Поступления налогов в бюджет от работы системы маркировки достигли 471 млрд рублей

Прямые и косвенно дополнительные налоговые поступления от работы системы маркировки продукции составили 471 млрд руб. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства.

Министр отметил, что «институт маркировки состоялся и она поставлена на поток». По его словам, в ближайших планах распространить инструмент также на косметику и ряд других товарных категорий.

По словам Мантурова, приложение «Честный знак» на телефоне установили более 11 млн россиян. «Кроме того, этим летом в сканер «Честного знака» добавлен сервис государственных услуг. Мы сейчас с Минцифры работаем над включением этого приложения в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, которые ввозятся в Россию», — подчеркнул министр.

Также он отметил, что наличие цифрового инструмента контроля товарооборота вынуждает многие компании выходить из «серой» зоны. Например, на рынке воды маркировка выявила около 450 производителей, которые ранее не отчитывались перед органами власти. Сейчас все они встали на учет и начали платить налоги.

По его словам, социальный эффект маркировки лучше всего отражает фармацевтическая отрасль. Только за 2022 год удалось в три раза снизить реализацию просроченных лекарств. Также маркировка позволяет бороться с проникновением на черный рынок дорогостоящих препаратов для лечения за счет бюджетных средств онкозаболеваний, терапии ВИЧ и для борьбы с COVID-19.

При этом серый рынок продолжает существовать в том или ином виде — преимущественно в интернете, где покупатель осведомлен о нелегальности канала продаж. Откуда появляются нелегальные лекарства и кто их покупает, читайте в «ФВ» № 22 (1121) в материале «Оттенки серого».