Потенциально канцерогенные примеси выявили в 21 серии антибиотика

Российское представительство компании Teva уведомило Росздравнадзор об отзыве 21 серии антибиотика из-за нитрозаминных примесей. Информационное письмо опубликовано на сайте службы.

Речь идет о лекарственном препарате «Ципрофлоксацин-Тева», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 10, блистеры, пачки картонные, производства «Тева Фармасьютикал Воркс Прайвэт Лимитед Компани», Венгрия. В сериях 4490620, 4500620, 4561120, 4571120, 4620121, 4630121, 4610121, 4600121, 4650521, 4680521, 4670521, 4660521, 4690521, 4730921, 4710921, 4720921, 4770622, 4790622, 4780622, 4800622, 4820622 этого антибиотика выявили превышение содержания промежуточного предела примеси N-нитрозо-ципрофлоксацина, говорится в письме.

Производитель решил отозвать с рынка указанные серии. Владельцы указанных серий препарата должны отчитаться об изъятии их из обращения.

Последний раз из-за нитрозаминных примесей с канцерогенным эффектом лекарства изымались с российского рынка год назад. Тогда было отозвано две серии гипотензивного средства «Аккузид», одна серия венотоника «Детралекс» и девять серий антацидного средства «Фосфалюгель» двух форм выпуска.

В августе 2022 года FDA сообщило о примесях нитрозаминов в противодиабетических препаратах на основе ситаглиптина: «Янувия», «Янумет» и Steglujan. Позднее, в январе 2023 года сообщалось, что MSD установила причину загрязнения и планирует решить проблему к концу года.