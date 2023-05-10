Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Потенциально канцерогенные примеси...

Потенциально канцерогенные примеси выявили в 21 серии антибиотика

10.05.2023
10:24
Таисия Кубрина

Росздравнадзор по заявлению производителя отзывает из обращения 21 серию антибиотика. В них выявлено повышенное содержание нитрозаминных примесей, считающихся канцерогенами.

Фото: freepik/freepik.com

Российское представительство компании Teva уведомило Росздравнадзор об отзыве 21 серии антибиотика из-за нитрозаминных примесей. Информационное письмо опубликовано на сайте службы.

Речь идет о лекарственном препарате «Ципрофлоксацин-Тева», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг № 10, блистеры, пачки картонные, производства «Тева Фармасьютикал Воркс Прайвэт Лимитед Компани», Венгрия. В сериях 4490620, 4500620, 4561120, 4571120, 4620121, 4630121, 4610121, 4600121, 4650521, 4680521, 4670521, 4660521, 4690521, 4730921, 4710921, 4720921, 4770622, 4790622, 4780622, 4800622, 4820622 этого антибиотика выявили превышение содержания промежуточного предела примеси N-нитрозо-ципрофлоксацина, говорится в письме.

Производитель решил отозвать с рынка указанные серии. Владельцы указанных серий препарата должны отчитаться об изъятии их из обращения.

Последний раз из-за нитрозаминных примесей с канцерогенным эффектом лекарства изымались с российского рынка год назад. Тогда было отозвано две серии гипотензивного средства «Аккузид», одна серия венотоника «Детралекс» и девять серий антацидного средства «Фосфалюгель» двух форм выпуска.

В августе 2022 года FDA сообщило о примесях нитрозаминов в противодиабетических препаратах на основе ситаглиптина: «Янувия», «Янумет» и Steglujan. Позднее, в январе 2023 года сообщалось, что MSD установила причину загрязнения и планирует решить проблему к концу года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.