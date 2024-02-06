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Правила предоставления субсидий...

Правила предоставления субсидий регионам на программы развития промышленности могут изменить

06.02.2024
18:55
Артем Косенок
В Минпромторге намерены внести изменения в правила предоставления субсидий ‎из федерального бюджета субъектам России для реализации региональных программ развития промышленности. В частности, они затронут процедуру конкурсного отбора.   
Фото: Freepik

Минпромторг предлагает внести изменения в правила предоставления субсидий ‎из федерального бюджета субъектам России для софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Документ устанавливает возможность проведения в рамках правил дополнительного конкурсного отбора на предоставление средств федерального бюджета текущего финансового года бюджетам субъектов.

Для участия субъектов России в дополнительном конкурсном отборе проектом постановления устанавливаются критерии ‎к региональной программе развития промышленности, а также к составу документов, предоставляемых в рамках заявки.

Также для оптимизации механизма господдержки документом вносится ряд корректировок в правила. В частности, устанавливается уточнение единиц измерения результатов использования субсидии и размера запрашиваемой субсидии (приводится в соответствие с единицами измерения согласно федеральному закону о федеральном бюджете ‎на очередной финансовый год и плановый период). Кроме того, уточняется работа заседания межведомственной комиссии в части установления итоговых значений мероприятий региональных программ развития промышленности, а также в соответствии с постановлением № 999 от 30.09.2014 предусматривается возможность внесения в соглашение изменений в части корректировки промежуточных значений обязательных показателей, не влекущих ухудшения конечных значений.

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