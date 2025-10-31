Правительство РФ изменило правила лицензионного контроля по дезинфекции

Правительство России внесло изменения в Положение о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (утверждено постановлением № 337 от 20.03.2024). Постановление № 1677 от 28.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, обязательные профилактические визиты будут проводить по инициативе лицензирующего органа или по запросу самого лицензиата в формате беседы на месте, по видеосвязи или через мобильное приложение «Инспектор». Фото- и видеосъемка во время проверок проводятся через приложение «Инспектор». Исключение составляют случаи, связанные с государственной тайной.

Обязательный профилактический визит теперь не предусматривает отказа лицензиата от его проведения.

Также добавлены новые основания для проверки: