Правительство РФ изменило правила лицензионного контроля по дезинфекции

31.10.2025
18:08
ДинаКоблова
От профилактических визитов в рамках лицензионного контроля по дезинфекции нельзя будет отказаться, такие поправки утвердило Правительство РФ. Проверки теперь будут проводить через приложение «Инспектор».
Фото: 123rf.com

Правительство России внесло изменения в Положение о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (утверждено постановлением № 337 от 20.03.2024). Постановление № 1677 от 28.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, обязательные профилактические визиты будут проводить по инициативе лицензирующего органа или по запросу самого лицензиата в формате беседы на месте, по видеосвязи или через мобильное приложение «Инспектор». Фото- и видеосъемка во время проверок проводятся через приложение «Инспектор». Исключение составляют случаи, связанные с государственной тайной.

Обязательный профилактический визит теперь не предусматривает отказа лицензиата от его проведения.

Также добавлены новые основания для проверки:

  • выявление соответствия объекта контроля параметрам, которые утверждены индикаторами риска нарушения обязательных требований (или отклонение объекта контроля от таких параметров);
  • наличие у надзорного органа сведений об осуществлении деятельности без уведомления о начале предпринимательской деятельности;
  • уклонение контролируемого лица от проведения обязательного профилактического визита.

