Правительство РФ изменило правила проведения санитарно-эпидемиологического надзора

Правительство утвердило поправки в Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре (СЭН), утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1100 от 30.06.2021. Постановление Правительства РФ № 1548 от 06.10.2025 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Внедряется единый реестр объектов контроля. Теперь все объекты ведутся через единую цифровую систему, где формируются и сведения о категориях риска, и все решения о плановых мероприятиях.

Роспотребнадзор в рамках СЭН больше не будет проводить плановые контрольные мероприятия для объектов значительного, среднего, умеренного и низкого риска.

Плановые проверки будут проводиться только в отношении объектов чрезвычайно высокого риска (раз в год) и высокого риска (раз в два года). Объекты других категорий риска — значительного, среднего, умеренного, низкого — из плана проверок исключаются. Актуализируется механизм обязательных профилактических визитов с новой периодичностью, которая устанавливается для каждой категории риска:

для объектов категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год (выездная, документарная проверка, рейдовый осмотр или выборочный контроль);

один раз в год (выездная, документарная проверка, рейдовый осмотр или выборочный контроль); для объектов категории высокого риска — один раз в два года (одно из аналогичных мероприятий);

один раз в два года (одно из аналогичных мероприятий); для остальных категорий риска (значительный, средний, умеренный, низкий) — плановые проверки не проводятся;

для ряда социально значимых объектов проверки уплотнены до двух раз в год.

Инспекционный визит, выездная проверка, рейдовый осмотр могут быть реализованы средствами дистанционного взаимодействия, например, через видеоконференцию и приложение «Инспектор».