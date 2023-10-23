Правительство изменило правила получения лицензии на оборот наркотических средств

Правительство внесло изменения в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. Соответствующее постановление № 1736 от 18.10.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Так, соискатель лицензии должен иметь в составе руководителей специалиста, у которого есть дополнительное профессиональное образование в сфере оборота наркотических веществ. Ранее такой сотрудник должен был иметь «соответствующую профессиональную подготовку».

Также документом сокращен максимальный срок, в течение которого лицензирующий орган принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в этом с 15 до 8 рабочих дней, а решение о внесении изменений в реестр лицензий — с 10 до 6 дней.

Кроме того, правительство изменило условия переоформления лицензии при смене адреса и выполнении новых услуг. При подаче соответствующего заявления теперь нужно будет указать только новый адрес или вид деятельности. Ранее для этого требовалось прикладывать пакет документов.