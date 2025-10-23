Правительство РФ изменило правила проведения профилактических визитов Роспотребнадзором

Правительство РФ внесло изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей. Постановление № 1605 от 15.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 1005 от 25.06.2021. Уточняются понятия и расширяется список регулируемых видов деятельности и объектов контроля. Согласно изменениям, контрольные мероприятия и профилактические визиты могут проводиться как лично, так и с использованием видеоконференций и мобильного приложения «Инспектор».

Обязательные профилактические визиты теперь проводятся не позднее шести месяцев с даты представления уведомления о начале деятельности (ранее проводились не позднее чем в течение года). Продолжительность обязательного визита не может превышать десяти рабочих дней (вместо одного рабочего дня). Кроме того, теперь контролируемое лицо не может отказаться от такого визита.