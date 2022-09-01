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Правительство на два...

Правительство на два года продлило ветеринарный и санэпид контроль

01.09.2022
12:47
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Правительство на два года продлило действие правил проведения ветеринарного, а также санитарно-эпидемиологического контроля. Срок действия регламентов для их проведения должен был истечь 1 сентября 2022 года, однако сроки сдвинули на 2024 год.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство на два года продлило действие правил проведения ветеринарного контроля (надзора). Срок действия соответствующего положения должен был закончиться 1 сентября 2022 года, однако его перенесли на то же число 2024 года. Такое Постановление Правительства РФ № 1097 от 30.06.2021 опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ вносит изменения в пункт 5 Постановления Правительства РФ № 1097 от 30.06.2021.

Кроме того, правительство продлило до 2024 года действие правил проведения санитарно-эпидемиологического контроля (надзора). Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1516 от 31.08.2022 также опубликовано на портале. Изменения вносятся в пункт 5 Постановления Правительства РФ № 1100 от 30.06.2021.  

В марте правительство ввело до конца года мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые проверки сохранены в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС.

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