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Правительство намерено продлить...

Правительство намерено продлить на 2024 год ряд специальных антисанкционных мер

03.11.2023
18:17
Артем Косенок
Правительство намерено продлить на 2024 год действие специального регулирования в сферах разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, госзакупок и субсидий. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.    
Фото: Артем Косенок

Правительство внесло в Госдуму предложение о продлении действия специального законодательного регулирования, введенного на фоне санкций, на 2024 год. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Изменения предлагается внести в ст.98 ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается продление на 2024 год действия специального регулирования в сфере разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в части полномочий правительства принимать решения, устанавливающие особенности организации и осуществления видов госконтроля (надзора), муниципального контроля, в отношении которых применяются положения федеральных законов № 294-ФЗ от 26.12.2008 и № 248-ФЗ от 31.07.2020. В том числе речь идет о введении моратория на проведение проверок и контрольных (надзорных) мероприятий.

При этом для последовательного перехода информационного обмена в рамках госконтроля в электронный формат и корректной настройки межведомственного взаимодействия законопроектом предлагается внести в федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020 изменения. Они предусматривают продление действия до конца 2025 года положения об информировании контролируемых лиц о решениях и действиях контрольного (надзорного) органа в иной форме в случае невозможности такого информирования в электронной форме.

Кроме того, законопроект продлевает действие мер специального регулирования в сферах корпоративных отношений, государственных (муниципальных) закупок, строительства и градостроительной деятельности, социально-трудовых отношений, в отношении приема лиц, проживающих за рубежом, в российские образовательные организации (за исключением организаций высшего образования), открытия пунктов пропуска через госграницу, предоставления государственной или муниципальной преференции и иных мер.

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