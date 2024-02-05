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Правительство не поддержало...

Правительство не поддержало проект об увеличении шрифта в инструкциях к лекарствам

05.02.2024
18:07
Артем Косенок
Законопроект об увеличении шрифта в инструкциях к лекарствам не поддержали в правительстве. Там посчитали, что нынешний размер шрифта в полной мере соответствует правилам обеспечения удобочитаемости листка-вкладыша и маркировки.
Фото: Freepik

Правительство посчитало избыточным законопроект, согласно которому информация в инструкциях по медицинскому применению лекарственных препаратов должна указываться «легко читаемым размером» — не менее чем 12 кеглем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий проект заключения.

В правительстве отметили, что минимальный размер текста инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов (8 пунктов) установлен приказом Минздрава. Он в полной мере соответствует правилам обеспечения удобочитаемости листка-вкладыша и маркировки.

«На основании изложенного дополнительное законодательное регулирование данного вопроса избыточно», — говорится в проекте заключения.

Документ в сентябре 2023 года внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Они считают, что текст в текущем виде сложно читаем, особенно для пожилых людей. При этом изменения могут вызвать дополнительные издержки для производителей — новые инструкции физически невозможно будет уместить в пачку без существенного ее увеличения. Поэтому производители также ранее не поддержали идею увеличения шрифта в инструкциях к препаратам.

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