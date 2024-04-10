Правительство не поддержало законопроект о праве тратить маткапитал на лекарства для детей

Правительство не поддержало законопроект о направлении средств материнского капитала на оплату медицинских услуг и лекарств для ребенка. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра здравоохранения Олег Салагай в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент «ФВ».

По словам замминистра, в России предусмотрено обеспечение пациентов лекарствами и гарантировано бесплатное оказание медпомощи. Салагай заявил, что эти направления последовательно расширяют.

В итоге профильный комитет также предложил отклонить законопроект.

Законопроект об использовании маткапитала для получения ребенком платных медуслуг или покупки лекарств по назначению врача депутаты внесли в Госдуму в феврале.

В июне 2022 года средства маткапитала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила использовать для лечения детей с орфанными заболеваниями. В декабре 2021 года основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обращалась к Минтруду и Минздраву с инициативой наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС.