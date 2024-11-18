Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Правительство объединит реестры...

Правительство объединит реестры продукции для биологической безопасности и их производителей

18.11.2024
18:29
Дина Коблова
Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому реестр продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности и организации оказания медпомощи населению, объединяется с реестром юрлиц или ИП, обладающих мощностями для производства такой продукции.
Фото: 123rf.com

Правительство предложило изменить ст.5 Федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации». Законопроект об этом внесен в Госдуму под номером 770471-8.

Как следует из пояснительной записки, авторы документа предлагают сформировать и вести единый реестр продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медпомощи населению. В такой реестр намерены включить также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих резерв мощностей для производства этой продукции. Создание такого реестра целесообразно, согласно данным анализа правоприменительной практики.

Кроме того, термин «предприятие», используемый в действующей редакции законопроекта, предлагается заменить на «юридические лица и индивидуальные предприниматели».

Законопроект о создании и ведении реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения, был принят в ноябре 2023 года и вступил в силу с 1 сентября текущего года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.