Правительство объединит реестры продукции для биологической безопасности и их производителей

Правительство предложило изменить ст.5 Федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации». Законопроект об этом внесен в Госдуму под номером 770471-8.

Как следует из пояснительной записки, авторы документа предлагают сформировать и вести единый реестр продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медпомощи населению. В такой реестр намерены включить также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих резерв мощностей для производства этой продукции. Создание такого реестра целесообразно, согласно данным анализа правоприменительной практики.

Кроме того, термин «предприятие», используемый в действующей редакции законопроекта, предлагается заменить на «юридические лица и индивидуальные предприниматели».

Законопроект о создании и ведении реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения, был принят в ноябре 2023 года и вступил в силу с 1 сентября текущего года.