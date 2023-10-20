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В Госдуме поддержали...

В Госдуме поддержали проект о биобезопасности ко второму чтению

20.10.2023
19:10
Артем Косенок
В России создадут реестр предприятий для обеспечения биологической безопасности. В Госдуме поддержали ко второму чтению соответствующий законопроект. 
Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о биобезопасности ко второму чтению. Он предполагает создание реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения, пишет «Парламентская газета». Решение было принято накануне, 19 октября. Соответствующая информация содержится в электронной базе нижней палаты парламента. Документ был внесен правительством в Госдуму в конце июня.

Председатель комитета Бадма Башанкаев отметил, что к инициативе поступила одна поправка. Она касается уточнения срока вступления закона в силу — с 1 сентября 2024 года. 

В ходе обсуждения инициативы директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин отметил: когда принимался закон о биобезопасности в России, одной из его главных задач по итогам пандемии COVID-19 стала последовательная подготовка к подобным вызовам. В частности, это касается создания перечня медизделий, препаратов, оборудования, необходимых в зависимости от видов биологических угроз, например инфекционных и паразитарных болезней.

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