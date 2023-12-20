Правительство обновило порядок доступа к информации в системе маркировки товаров

Правительство внесло изменения в правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в системе маркировки. Соответствующее постановление № 2163 от 15.12.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Документ урегулировал вопрос предоставления доступа к информации из системы маркировки товаров для заказчиков и исполнителей в процессе контактного производства маркированной продукции. В таком формате взаимодействия заказчик для целей предоставления информации приравнивается к производителю, которому предоставляется полный доступ к информации о движении продукции. Для исполнителей по контрактному производству, как для сторонних производителей, установили специальные условия для доступа к данным системы прослеживания. Для получения полного доступа они должны получить согласие производителя, то есть заказчика. Кроме того, в системе маркировки должна фигурировать информация, что такой сторонний производитель участвовал во вводе в оборот отдельных единиц такого товара. Если такой информации нет, то производитель вправе самостоятельно предоставить запрашиваемые сведения.

Росалкогольрегулированию будет предоставлен доступ к информации в системе маркировки для контроля за производством и оборотом этилового спирта. Также доступ к системе предоставят Федеральному казначейству, чтобы обеспечить взаимодействие с Единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС).

Доступ также получат исполнительные органы субъектов в рамках информационного взаимодействия, чтобы иметь возможность мониторить состояние продовольственной безопасности на территории региона, а также наблюдать за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности.