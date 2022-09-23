Правительство обновило расчеты рисков для плановых проверок по обороту спирта

Изменения методики расчета рисков нарушений и причинения вреда при обороте этилового спирта и спиртосодержащей продукции, включая лекарства, были внесены в постановление правительства от 25.06.2021 №1010. Соответствующее постановление № 1627 от 16.09.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые правила расчета категории рискованности бизнеса по обороту этилового для формирования плана проверок буду учитывать три критерия вместо пяти. Среди них ― частота возникновения вреда при нарушениях, тяжесть наступающих последствий и добросовестность подконтрольных организаций. Из перечня исключили возможный размер вреда и производство спиртосодержащей продукции де факто.

Каждый критерий также включает несколько значимых характеристик, сумма баллов по которым будет учитываться для каждой организации.

Например, в расчет частоты возникновения вреда включаются подтвержденные судом штрафы или иные наказания за нарушения требований алкогольного регулирования за последние три года. На степень тяжести вреда будет влиять общее количество осуществляемых видов деятельности или производимой продукции.

На итоговую оценку повлияет сумма баллов по каждой характеристики и критерию. Поведение самоинспекции и принятие декларации о соответствии производства обязательным требованиям наоборот уменьшит итоговый рейтинг организации.

Организациям, набравшим 15 и более баллов, присваивается категория значительного риска. Плановые проверки таких организаций должны проводится каждые два года.

Средний риск получат организации, получившие от 10 до 14 баллов. Частота их попадания в план ― 3 года. С умеренным риском оцениваются организации с рейтингом от пяти до девяти баллов. Они включаются в план каждые шесть лет. Для низкого риска показатель не должен превышать четыре балла и плановые проверки для них не проводятся.

С 1 июля 2021 года вступили в силу новые правила проведения проверок бизнеса (ФЗ-248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), которые распространили риск-ориентированный подход при их проведении практически на все виды контроля. В июне прошлого года Росздравнадзор также пересчитал категории риска для плановых проверок для проверок лекарств. Рейтинг также обновили для плановых проверок по контролю за медицинскими изделиями.