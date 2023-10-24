Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
Правительство объявило о...

Правительство объявило о запуске мегапроектов по выпуску лекарств

24.10.2023
18:40
Артем Косенок
В правительстве объявили о запуске крупных проектов технологического суверенитета. Речь в частности идет о выпуске лекарственных средств. Планируется, что на каждый проект будет выделено 10 млрд руб.  
Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Правительство приняло решение запустить крупные проекты технологического суверенитета — так называемые мегапроекты. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во время выступления на стратегической сессии, посвященной этим проектам.    

«Их существенное отличие — производство должно быть основано на собственных линиях разработки, находящихся под национальным контролем. При этом очень важно использовать собственные средства проектирования и разработки средств производства».

Правительство утвердило перечень из первых десяти направлений производства. В частности, они касаются выпуска лекарств и медицинских изделий, а также химической, электронной и радиоэлектронной продукции, включая оборудование критической информационной инфраструктуры. Общий объем средств на каждый проект составит не менее 10 млрд руб.

Так, в рамках проекта «Импортозамещение критической химической продукции» необходимо будет наладить выпуск компонентов для средств защиты растений, различных реактивов, сырья и добавок для композиционных материалов, фармацевтической отрасли. Еще два проекта направлены на локализацию производства наиболее востребованных медизделий и лекарственных препаратов, прежде всего из Перечня ЖНВЛП, а также стратегически значимых.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в ходе обсуждения были выработаны принципы, которые определяют каждый проект с точки зрения форм финансирования и степени окупаемости: проекты высокой, средней и низкой рентабельности. Для каждой категории будут выстроены меры господдержки. В их числе субсидирование процентной ставки и специальные инвестконтракты. По тем направлениям, где требуется особое внимание государства, предлагается внедрить механизм государственно-частного партнерства в формате мегапроектов и другие меры господдержки, которые обеспечат операционную рентабельность и вывод этих направлений на экономически эффективный результат.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.