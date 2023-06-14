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Правительство отказалось от...

Правительство отказалось от отдельной госпрограммы по развитию фармпромышленности

14.06.2023
10:08
Артем Косенок

Правительство объединило госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» с программой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Ранее такой проект был разработан Минпромторгом в соответствии с резолюцией правительства о согласии на консолидацию мероприятий этих двух программ.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Правительство объединило госпрограмму «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» с программой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Соответствующее постановление № 945 от 08.06.2023 опубликовано на портале правовой информации.

С инициативой объединить эти две программы выступил в конце апреля Минпромторг. В пояснительной записке к проекту говорилось, что он разработан в соответствии с резолюцией премьер-министра Михаила Мишустина № ММ-П12-2204 от 16.02.2023 о согласии на консолидацию мероприятий этих двух госпрограмм.

Консолидация позволит гибко реагировать на потребности в дополнительных механизмах поддержки фармацевтической и медицинской промышленности, оперативно определять их ресурсное обеспечение и обеспечить реализацию. Также Минпромторг предлагал исключить госпрограмму по развитию фармотрасли из перечня госпрограмм, утвержденного Распоряжением Правительства РФ № 1950-р от 11.11.2010.

В 2023 году правительство направит 1 млрд руб. на федеральный проект «Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах Российской Федерации» в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Такое распоряжение было опубликовано в марте. Деньги будут выделены кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, для предприятий — на покупку недвижимости для промышленного производства.

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