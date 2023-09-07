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Правительство планирует ввести...

Правительство планирует ввести льготный режим для ввозимых в исследовательских целях товаров

07.09.2023
17:36
Артем Косенок
Для товаров, ввозимых в Россию для проведения исследовательской деятельности, введут льготный режим. Правительство намерено разрешить приоритетное ускоренное прохождение таможенных процедур для участников индустриальных кластеров, технопарков и научных институтов.
Фото: aleksandarlittlewolf/ru.freepik.com

Правительство намерено ввести льготный режим для товаров, ввозимых в страну для проведения исследовательской деятельности. Предлагается распространить приоритетное ускоренное прохождение таможенных процедур на научные институты, а также участников индустриальных кластеров, технопарков. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Такой подход позволит ускорить работы по созданию наукоемких продуктов и решений <...> Это значит, что отечественные предприятия смогут нарастить выпуск качественной продукции для наших граждан, чтобы обеспечить людей всем необходимым», — отметил Мишустин.

Перечень товаров, которые оформляются на таможне в первую очередь, был утвержден правительством в 2019 году и с тех пор неоднократно дополнялся. Так, в июне 2022 года правительство обновило список. В него попали нуклеиновые кислоты, необходимые для научных исследований и при производстве медицинских препаратов. 

Также в марте 2022 года в ФТС сообщали, что ввели для товаров первой необходимости первоочередной порядок прохождения таможенного контроля. В частности, новые правила распространились на лекарства, вакцины и средства дезинфекции. Позднее правительство также обнулило ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов. В перечень приоритетных видов деятельности включено производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. 

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