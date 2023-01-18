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Правительство поддержало ужесточение...

Правительство поддержало ужесточение ответственности за продажу лекарств без рецепта

18.01.2023
18:53
Артем Косенок

Законопроект о штрафах за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета без рецепта поддержало правительство. В частности, фармацевтов предлагают наказывать на сумму до 20 тыс. руб., юрлиц могут оштрафовать на 200 тыс. руб. 

Фото: gpointstudio/ru.freepik.com

Правительство поддержало законопроект об ужесточении ответственности за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета без рецепта. Соответствующий отзыв опубликован накануне, 17 января, в электронной базе Госдумы вместе с текстом инициативы.

Депутаты и сенаторы внесли законопроект в Госдуму. Так, фармацевтов предлагают наказывать на сумму до 20 тыс. руб., юрлицам назначить штраф до 200 тыс. руб. Как следует из текста законопроекта, штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления.

Сейчас за продажу препаратов без рецепта для должностных лиц предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. На фармацевтов за такие нарушения накладывают денежные взыскания в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

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