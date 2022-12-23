Правительство предложило вносить отдельное показание в лекарственные перечни

На портале regulation.gov.ru опубликован проект внесения изменений в Постановление Правительства № 871 от 28.08.2014 «Об утверждении правил формирования лекарственных перечней». В пояснительной записке указывается, что часть изменений предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Первое предложение антимонопольной службы касается особенностей лекарственной формы препарата, который включается в Перечень ЖНВЛП. В действующей редакции правил говорится, что списки формируются по МНН, если его нет, то по группировочному или химическому наименованию, с учетом стандартов медпомощи и клинической апробации. К этому планируется добавить «с использованием основных и (или) дополнительных элементов лекарственных форм, а также комбинирования имеющегося основного элемента наименования лекарственной формы с дополнительным элементом-признаком пути введения».

Согласно номенклатуре лекарственных форм ЕАЭС, основным элементом лекарственной формы называется термин, обозначающий самостоятельную, относительно однородную группу форм, например, «таблетки», «капсулы», «раствор», «мазь» и др. Дополнительный элемент отражает определенную характеристику лекарственной формы (дополнительный признак). Например, «капсулы с пролонгированным высвобождением», «спрей назальный дозированный», «раствор для внутримышечного введения».

Второе предложение касается перечня препаратов по программе ВЗН. Сейчас он формируется по МНН или группировочному или химическому наименованию в пределах объемов бюджетных ассигнований. ФАС предложила пополнять этот список еще и «с указанием при необходимости показаний к применению и (или) целевой группы пациентов».

Это предложение антимонопольный орган вносит не первый раз. В 2020 году оно вошло в проект поправок в постановление № 871, но в итоговый вариант не попало. Как объясняли тогда в ФАС, часть показаний может быть не интересна государству для возмещения. Были случаи, когда препарат был включен для определенной группы пациентов, но его закупали и для других, это нерациональное расходование средств, отмечал в мае 2019 года на Российском фармацевтическом форуме замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев.

Помимо этого будет исключена возможность дистанционного голосования членами Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней.