Правительство предоставит налоговые льготы производителям фармсырья

Правительство утвердило документ, расширяющий перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена разработка и производство отдельных видов химической продукции. Постановление № 2312 от 15.12.2022 подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Подписанным документом внесены изменения в Постановление Правительства № 988 от 24.12.2008. В обновленный перечень вошли еще 26 технологий производства химических веществ. В их числе — интермедиаты (сырье для фармпромышленности) и дезинфицирующие вещества.

Расходы по исследованиям и разработкам, включенным в список, исключаются из базы расчета налога на прибыль. Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи. Такое решение позволит простимулировать развитие отечественной малотоннажной и среднетоннажной химии в условиях внешних ограничений, отметили в правительстве.

В августе сообщалось, что производители рентгеновского оборудования, а также аппаратов для функциональных диагностических исследований получат льготу по налогу на прибыль. Для них предусмотрены ставка в 3% и льготный тариф страховых взносов в 7,6%. Соответствующий перечень радиоэлектронной продукции был утвержден правительством, писал «ФВ».