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Правительство продлило дополнительные...

Правительство продлило дополнительные случаи закупок у единственного поставщика

15.01.2024
17:44
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Дополнительные случаи объявления закупок у единственного поставщика для противодействия санкциям продлили. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года.
Фото: Артем Косенок

Правительство продлило временные дополнительные случаи закупок у единственного поставщика, которые могут проводиться для противодействия санкциям. Соответствующее постановление № 2368 от 29.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ действует до 31 декабря 2024 года.

В марте 2023 года правительство утвердило временные дополнительные случаи закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, а также порядок их осуществления (Постановление Правительства РФ № 339 от 10.03.2022). Они предоставляли правительству, высшим исполнительным органам регионов и муниципалитетов право осуществлять закупки для федеральных или региональных нужд у единственных поставщиков для противодействия санкциям. Основаниями для таких закупок являлись протоколы заседаний правительства или правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, а также поручения председателя правительства.

В конце декабря 2023 года президент подписал Федеральный закон № 625-ФЗ от 25.12.2023 о продлении ряда специальных антисанкционных мер, в том числе в сфере закупок у единственных поставщиков. Закон ограничил перечень дополнительных случаев таких закупок, оставив в качестве дополнительных оснований только закупки по решению правительства и руководства Москвы. Документ фактически отменил для регионов возможность проводить закупки у единственного поставщика в связи с санкциями.

Минфин в письме № 24-01-10/1285563 от 29.12.2023 подтвердил, что запрет для регионов на осуществление таких закупок действует с 25 декабря 2023 года. Начиная с этой даты заказчики субъекта Российской Федерации и находящихся на его территории муниципальных образований не вправе осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании случаев и порядка, установленных высшим исполнительным органом такого субъекта Российской Федерации в реализацию частью 2 статьи 15 Закона № 46-ФЗ, говорится в письме министерства.

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