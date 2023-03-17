Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса

Правительство приняло документ о возможности проведения плановых проверок до 2030 года только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда. Также под действие постановления попадают опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения II класса опасности. Постановление № 372 от 10.03.2023 опубликовано на портале правовой информации. Кроме того, установлена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений президента или правительства.

Принятое решение – часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которую правительство реализует в рамках поручения главы государства. Об этом премьер Михаил Мишустин сегодня сообщил на заседании правительства, передает его слова пресс-служба.

В рамках реформы в России создан единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Контролеры не имеют права проводить проверки, если заранее не внесут их в реестр, синхронизированный с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на портале предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения и при необходимости обжаловать их в досудебном порядке с помощью специального сервиса подачи заявлений.

Год назад правительство ввело до конца 2022 года мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые сохранены в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС.