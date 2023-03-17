Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Правительство продлило мораторий...

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса

17.03.2023
18:45
Артем Косенок

Правительство продлило мораторий на плановые проверки бизнеса. До 2030 года они будут проводиться только на объектах высокого риска.  

Фото: Артем Косенок

Правительство приняло документ о возможности проведения плановых проверок до 2030 года только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда. Также под действие постановления попадают опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения II класса опасности. Постановление № 372 от 10.03.2023 опубликовано на портале правовой информации. Кроме того, установлена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений президента или правительства.

Принятое решение – часть реформы контрольно-надзорной деятельности, которую правительство реализует в рамках поручения главы государства. Об этом премьер Михаил Мишустин сегодня сообщил на заседании правительства, передает его слова пресс-служба.

В рамках реформы в России создан единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Контролеры не имеют права проводить проверки, если заранее не внесут их в реестр, синхронизированный с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на портале предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения и при необходимости обжаловать их в досудебном порядке с помощью специального сервиса подачи заявлений.

Год назад правительство ввело до конца 2022 года мораторий на проведение проверок бизнеса. Плановые сохранены в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Внеплановые проверки допускаются в исключительных случаях — при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.