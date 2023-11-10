Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Правительство продлило регистрацию...

Правительство продлило регистрацию антиковидных вакцин

10.11.2023
11:36
Елена Калиновская
В России продлена до 1 января 2025 года процедура ускоренной регистрации и получения разрешительных документов для препаратов, предназначенных для борьбы с COVID-19. Речь идет о вакцинах и некоторых противовирусных препаратах, регистрация которых заканчивается 1 января 2024 года. Также по-прежнему будет действовать режим ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств в иностранных упаковках.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Действие Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020, регулирующего особенности обращения лекарственных препаратов, предназначенных для борьбы с COVID-19, продлено до 1 января 2025 года. Соответствующее постановление № 1870 от 07.11.2023 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Постановление продлевает режим ускоренной регистрации лекарств, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции. В 2020 году по этому постановлению была зарегистрирована первая вакцина для профилактики COVID-19, затем регистрировались противовирусные лекарства, например, фавипиравир, молнупиравир и др. Многие из противовирусных препаратов впоследствии получили постоянную регистрацию. У вакцин осталась только временная регистрация, которая до продления действия постановления № 441 действовала до 1 января 2024 года.

В 2022 году в документ внесли поправки, позволяющие вносить изменения во временное регистрационное удостоверение вакцины, чтобы изменить антигенный состав. В августе 2023 года Центр им. Гамалеи получил разрешение на клиническое исследование обновленной вакцины. По словам директора Центра Александра Гинцбурга, клинические исследования уже близки к завершению.

Помимо регистрации постановление продлило возможность ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, а также лекарств в иностранных упаковках. Согласно ГРЛС, такие разрешения в последний раз выдавались в октябре 2022 года, тогда его получила AstraZeneca на ввоз нескольких серий препарата «Эвушелд» (МНН тиксагевимаб+цилгавимаб). Позже, в ноябре 2022 года, лекарство получило постоянную регистрацию.

Также для ряда лекарств продлевается период действия повышенных цен. В первом варианте постановления № 441 были нормы, позволяющие повысить цены на лекарства, необходимые для борьбы с COVID-19 и которые могли оказаться в дефиците из-за низких цен. В 2020 году нашлось шесть таких МНН — это гидроксихлорохин, гепарин натрия, парацетамол, эноксапарин натрия, метилпреднизолон и цефтриаксон. Цены повышались не на все позиции перечисленных препаратов, а только на отдельные дозировки у нескольких производителей. Например, зарегистрированная цена выросла только на цефтриаксон производства АО «Синтез». 

Впоследствии норму по повышению цен убрали, но для этих препаратов она продлевается отдельно.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.